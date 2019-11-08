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Giresun'da uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Giresun'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Görele ilçesinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında İ.Y., A.S., O.H., G.Ç., C.K. ve M.K. isimli kişileri gözaltına aldı.

Şahıslarla birlikte yapılan aramalarda yaklaşık 23 gram esrar, bir adet av tüfeği ile çeşitli çaplarda fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Görele adliyesine sevk edilen zanlılardan İ.Y., A.S., O.H., M.K. ve C.K. tutuklanırken, G.Ç için ise adli kontrol kararı uygulandı.

Zanlılardan C.K.'nın, çeşitli suçlardan toplam 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Giresun, Görele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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