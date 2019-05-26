Giresun'da yakalanan terörist tutuklandı
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Giresun'un Güce ilçesinde yakalanan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist tutuklandı.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:17 Kaynak: AA
'un Güce
ilçesinde yakalanan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK
'lı terörist tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığınca 22 Mayıs Çarşamba
günü, Güce ilçesindeki bir hidroelektrik santrali şantiyesinde ihbar üzerine yakalanan "Aras Faraşin" kod adlı Aras Aslan'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Terör örgütü üyesi Aras Aslan, Tirebolu
ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, Espiye
ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun yer gösterme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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