Son Dakika Haberleri: Giresun'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 84 öğrenci taburcu edildi
Son Dakika Güncel Giresun'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 84 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika

Giresun'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 84 öğrenci taburcu edildi

6 saat önce

GİRESUN'un Espiye ilçesinde dün öğle yemeği yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 84 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Giresun'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 84 öğrenci taburcu edildi, System.String[]

GİRESUN'un Espiye ilçesinde dün öğle yemeği yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 84 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yemekten alınan numuneler incelenirken, başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İlçeye bağlı Ericek köyünde, dün okulda yedikleri öğle yemeğinden sonra şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile okul yönetimine başvuran öğrenciler, ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi ve Giresun Üniversitesi A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye başvuran 84 öğrenci tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yemekten alınan numunelerde incelemeler sürerken, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.


Espiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevi tutuklusu tedavi için getirildiği hastaneden kaçtı
Firar eden Ceren'in katilinin koğuş arkadaşı Ordu'da yakalandı Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 19:55:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 84 öğrenci taburcu edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]