Giresun'daki cezaevlerinden 620 kişi tahliye oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'daki cezaevlerinden 620 kişi tahliye oldu - Son Dakika

Giresun'daki cezaevlerinden 620 kişi tahliye oldu

6 saat önce

Yeni infaz düzenlemesinin ardından Giresun'daki Ceza İnfaz Kurumlarından ilk etapta 620 kişi faydalanacağı ve tahliyelerin kademeli olarak devam ettiği ifade edildi.

Giresun'daki cezaevlerinden 620 kişi tahliye oldu, System.String[]

Yeni infaz düzenlemesinin ardından Giresun'daki Ceza İnfaz Kurumlarından ilk etapta 620 kişi faydalanacağı ve tahliyelerin kademeli olarak devam ettiği ifade edildi.


TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni infaz düzenlemesiyle ilgili kanun kapsamında Giresun'daki cezaevinden tahliyeler gerçekleştiriliyor.


Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Sabri Öztürk, "Giresun'da Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 560 hükümlü yeni tip korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında izne gönderildi. Espiye L Tipi Kapalı Cezaevinden 10, Giresun Merkezde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevinden ise 50 kişi olmak üzere 60 kişi de tahliye edildi. Toplamda 620 kişinin tahliye olduğu ve izne gönderildiği Giresun'da kademeli olarak yapılmaya devam edecek" dedi.


İnfaz Yasasındaki düzenlemeyi dezenformasyona uğratarak kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğine de dikkat çeken Öztürk, "Söz konusu yasadan kesinlikle istisnai suçlar faydalanmamaktadır aksine bu suçlar ağırlaştırılmıştır. Bu istisnai suçları ise kasten adam öldürme, üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenen suçlar, işkence, eziyet suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayatin gizliliğine karşı işlenen suçlar, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu, terör suçları kapsamaktadır. Yine şuan yapılmaya başlanan tahliyelerden ise mahkemesi devam eden tutuklular da faydalanamamaktadır" diye konuştu. - GİRESUN

Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:37 Kaynak: İHA

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