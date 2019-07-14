Giresun'daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
12 saat önce
Giresun'daki kazada ölenlerin kimlikleri belli olduGİRESUN - Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Giresun Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:35 Kaynak: İHA
'daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
GİRESUN - Giresun'un Espiye
ilçesine bağlı Ericek
köyünde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri belli oldu.
Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise şöyle:
"Güce
ilçesine bağlı İlit Köyü nüfusuna kayıtlı Osman Yıldız. Zekiye Yıldız (Eş), Espiye Merkez nüfusuna kayıtlı Tülay Aşkar, Arda Aşkar, (Anne-Oğul) Ericek Köyü nüfusuna kayıtlı Osman Kurt
ve Pakistan
uyruklu Rina Stivwati Ay Espiye ilçesi Güzelyurt
köyü"
Yaralılar, Fatma Ay
, Mustafa Ay
, Anıl Aşkar, Celasin Aşkar ve Mehmet Sağır'ın tedavilerinin devam ettiği durumlarının iyi olduğu cenazelerin ise işlemlerin ardından yarın toprağa verileceği öğrenildi.
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