Giresun'un Alucra ilçesi Günügüzel Köyü karantinaya alındı - Son Dakika

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Giresun'un Alucra ilçesi Günügüzel Köyü karantinaya alındı
6 saat önce
Giresun'un Alucra ilçesi Günügüzel Köyü Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Giresun'un Alucra ilçesi Günügüzel Köyü Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Alucra ilçesine bağlı Günügüzel Köyü'nde koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27, 28 ve 72. maddeleri kapsamında 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'den itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi" denildi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:34 Kaynak: İHA
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