Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi - Son Dakika
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Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

16.03.2022 22:50
Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent ve Güce ilçelerinde bir gün, Dereli ilçesinde ise iki gün süreyle eğitime ara verildi.

Merkez ilçenin yanı sıra Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere ilçeleri ile Bulancak'taki Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu ile Erdoğan Emekli Başkomiser Galip Güngör hariç tüm köy okullarında da eğitime bir gün ara verildi. Bu ilçelerde ayrıca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı kaydedildi.

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Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Doğankent, Giresun, Çamoluk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi - Son Dakika


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