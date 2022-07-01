Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni düzenlendi

01.07.2022 14:44
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni düzenlendi

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Tıp Fakültesi'nden 2021-2022 öğretim yılı sonunda öğrenimlerini tamamlayan 62 öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Tıp Fakültesi'nden 2021-2022 öğretim yılı sonunda öğrenimlerini tamamlayan 62 öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güre yerleşkesindeki Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda organize edilen mezuniyet törenine GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Fakültenin dönem birincisi Dr. Zahide Nur Tunca, dönem ikincisi Dr. Aleyna Demirel, dönem üçüncüsü de Dr. Abdülkadir Can oldu.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, yaptığı konuşmada, öğrencileri gösterdikleri üstün başarılardan dolayı kutladı.

Tıp fakültesinin Giresun Üniversitesi'nin lokomotifi olduğunu vurgulayan Can, "İmkanlarımızı öncelikle Tıp Fakültesi için kullanmaya gayret ediyoruz. Tıp Fakültesinin akademik kadro açısından bölgenin en iyi fakültesi olması için çalışıyoruz. Morfoloji binası başta olmak üzere diğer fiziki ihtiyaçların tamamlanması için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Ağar da öğrencileri en iyi şekilde yetiştirebilmenin gayreti içinde olduklarını belirterek, tıp fakültesi eğitiminin dünya standartlarının altında kalmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenciler kep fırlatıldı.

Törende ayrıca, öğrencilere destek olan Yavuzkan firması, Tümay Dershaneleri ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi.

YORUMLAR
500
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet coşkusu SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet coşkusu Son dakika haberleri | Hakkında yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı Son dakika haberleri | Hakkında yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Giresun Üniversitesi, Giresun, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:34 Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
14:01 Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği botta bulunan hamile göçmen, deniz ortasında doğurdu
13:55 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
13:46 Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı
13:43 Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler
13:31 Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere sert cevap: Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
13:08 Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var
13:04 İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 14:55:38. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement