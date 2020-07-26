Giresun Valiliği'nden yaylada bulunan Elif ile ilgili açıklama - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere'de kaybolan ve 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki Elif Akbayrak yapılan kontrollerin ardından akrabalarına teslim edildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, 24 Temmuz akşamı saat 20.00 sıralarında kaybolan 2009 doğumlu Elif Akbayrak'ı arama çalışmalarının bölgede aşırı yoğunlukta sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olması gibi olumsuz hava şartlarına rağmen 25 Temmuz Cumartesi saat 01: 00 den itibaren aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Yapılan açıklamanın devamında ise "Bulancak Jandarma Özel Harekat, Bulancak Jandarma ve Kovanlık Jandarma, Giresun Jandarma İstihbarat, KOM ve TEM, Fatsa Jandarma Komando (Çambaşı Ekibi), Bulancak İtfaiyesi ile Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon AFAD ve AKUT ekiplerinden oluşan toplam 96 personel, 3 iz takip köpeği ile termal cihaz ve vatandaşların da yoğun desteğiyle yürütülen arama çalışmalarının bu sabah saat 05.00 sıralarında arama yapılan bölgedeki tepenin ters istikametinde boş bir ev içerisinde sağlık durumu iyi bir şekilde bulunmuştur. Yapılan ilk mülakatta korktuğundan dolayı boş bir eve sığındığını, arama yapan ekipleri görünce kendisinin evden çıkarak yanlarına gittiğini beyan etmiş olup, akrabalarına teslim edilmiştir." İfadelerine yer verildi. - GİRESUN