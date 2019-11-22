Son Dakika Haberleri: Giresunspor: 1-1
Son Dakika Spor Giresunspor: 1-1 - Son Dakika Spor

Giresunspor: 1-1

6 saat önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Önder Yılmaz (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)ADANASPOR: Karacic (xx)- Veli (x), Sinan (xx), Diniz (xx), Özkan (xx), Abdulkadir (xx)(Dk. 90 Okan), Serhat (x), Roni (xx), Ahmet Dereli (xxx), Eren (x), Bagayoko (xx)(Dk.

Giresunspor: 1-1, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Önder Yılmaz (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)

ADANASPOR: Karacic (xx)- Veli (x), Sinan (xx), Diniz (xx), Özkan (xx), Abdulkadir (xx)(Dk. 90 Okan), Serhat (x), Roni (xx), Ahmet Dereli (xxx), Eren (x), Bagayoko (xx)(Dk. 69 Hakan x)

GİRESUNSPOR: Metin (xx)- Numan (xx), Muhammed (xx), Ahmet Kesim (xx), Uğur (x), Landel (xx), Tanase (xx), Foguinho (x)(Dk. 86 Mehmet), Himmet (x)(Dk. 59 Özgür Can x), Rusescu (xxx), del Valle (x)(Dk. 68 Limbombe x)

GOLLER: Dk. 55 Ahmet Dereli (Adanaspor) - Dk. 80 Rusescu (pen.)(Giresunspor)

SARI KARTLAR: Özkan, Ahmet, Diniz, Serhat, Hakan (Adanaspor) - Tanase, Ahmet Kesim, Rusescu, Uğur, Limbombe, Numan, Mehmet (Giresunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 61 İrfan Can (Adanaspor)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.

7'nci dakikada defanstan seken topu önüne alan Himmet, bekletmeden Rusescu'ya pasını aktardı. Rusescu topu çekip kaleyi uzaktan denedi ancak kaleci Karacic topu kontrol etti.

35'inci dakikada rakip yarı sahada kazanılan serbest vuruşta topun başına Roni geçti. Roni'nin cezasahasına yaptığı ortada topa yükselen Veli kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.

55'inci dakikada Adanaspor defansının ileri gönderdiği topu, Ahmet önüne indirdi. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Abdulkadir topu bekletmeden Ahmet'e bıraktı. Ahmet'in ceza yayı üzerinden gönderdiği sert şut, kalecinin yanından ağlarla buluştu:  1-0.

79'uncu dakikada ortasahadan hızlı çıkan Giresunspor'da topla buluşan Tanase, defansın arkasına sarkan Rusescu'ya pasını aktardı. Veli'yle ikili mücadeleye giren Rusescu ceza sahasında yerde kalınca maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

80'inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Rusescu, sol köşeye sert bir şut gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:  1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


- Adana
Giresunspor, Adanaspor, Dereli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PSG, Lille'i 2-0 mağlup etti
FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması! Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 03:30:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresunspor: 1-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]