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Giresunspor Başkanı Karaahmet: "Giresunspor, Süper Lig'de yeni bir hikaye yazacak" - Son Dakika

Giresunspor Başkanı Karaahmet: "Giresunspor, Süper Lig'de yeni bir hikaye yazacak"

05.07.2021 16:43
Giresunspor Başkanı Karaahmet:

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'da Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, "Giresunspor, Süper Lig'de yeni bir hikaye yazacak" dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'da Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, "Giresunspor, Süper Lig'de yeni bir hikaye yazacak" dedi.

GZT Giresunspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da başladığı Süper Lig hazırlıklarına devam ederken Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde takım gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaahmet, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Giresunspor'umuz bugün Süper Lig'in en renkli takımlarından olmaya yine aday yine çok güzel bir sezon geçireceğiz inşallah. Şu an takımımız kampta ve çalışmalar başladı. Aşağı yukarı 4 transfer gerçekleşti. İç transferi bitirdi Giresunspor. Bu transferler kampa katıldı. Bu hafta ve önümüzdeki hafta transferler devam edecek" dedi. Karaahmet, 10 transfer daha yapılacağını dile getirdi.

"Geçen seneki transfer politikasını bu sene de sürdürüyoruz"

Karaahmet, Giresunspor'un geçen sene yürüttüğü transfer politikasını bu sene de titizlikle devam ettireceklerini belirtti. Karaahmet, "Biz bir şeyi yeniden yapmıyoruz. Biz geçen sene ne yaptıysak onun benzerini yapmaya devam ediyoruz. Çünkü Giresunspor'un geçen sene şampiyon olma hikayesini başka bir takım yazabilecek mi bilmiyorum ama biz yazdık. Bu bir rastlantı ve şans değildi. Şans denilen şey 1-2 maç olan şeydir. Rastlantı birkaç maç olan şeydir. Bir takım 17 hafta lider ve sonrasında da ilk ikide bitiriyorsa orada yapılan işlerin doğruluğu tescillenmiş olur. Biz de geçen geçen seneki transfer döneminde aynı titizlikle, aynı hassasiyetle ve aynı zaman planlaması içerisinde Giresunspor'un transfer politikasını götürdük. Bu sene de öyle olacak" dedi.

"Tüm Giresunluların yanımıza olmasını istiyoruz"

Giresunspor'un önümüzdeki sezon yeni bir hikaye yazacağını ifade eden Karaahmet, "Bu takımın genlerinde şu var; Süper Lig'i zaten bilen bir takım. Zaten birçok takım yokken Giresunspor Süper Lig'deydi. Şimdi bu Çotanaklar yeni bir hikaye yazmaya başlayacaklar. Bu hikayenin içerisinde tüm Giresunluların yanımızda olduğunu hissetmek istiyoruz. Her şey hak ettiği zamanda ve zamanı geldiğinde yapılacaktır. Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın. Giresunspor şu anda bizim tarafımızdan en doğru şekilde yönetilen kulüptür. Bütün Giresunlular biliyor. Biz ne aldığımızı, nasıl aldığımızı hepinize anlatıyoruz. Hiçbir şey saklamadan her şeyi size açık açık anlatıyoruz. Böyle açık ve şeffaf yönetilen kulüp olarak Giresunspor'u görüyorum" dedi.

Galatasaray'dan transfer edilen kaleci Okan Kocuk ile kısa bir zamanda sözleşme imzalanacağını söyleyen Karaahmet, şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray'dan kaleci Okan'ı biliyorsunuz. Uzun süredir görüşmemiz devam ediyordu. Kendisi yarın en geç kulübümüzle sözleşme imzalayacaktır diye son aşamaya geldik. Sağ olsun Galatasaray kulübü de yardımcı oldu. Başkana teşekkür ediyorum. Geçen ziyaret ettim. Çok ince ve değerli birisi. Burak beye de buradan teşekkür ediyorum. Doğru rakamlara geldiğinde, doğru stratejimiz olduğunda anlaşmalar imzalanacaktır." - GİRESUN

Giresunspor Başkanı Karaahmet: Giresunspor, Süper Lig'de yeni bir hikaye yazacak
Giresunspor Başkanı Karaahmet: Giresunspor, Süper Lig'de yeni bir hikaye yazacak
Giresunspor Başkanı Karaahmet: Giresunspor, Süper Lig'de yeni bir hikaye yazacak
Giresunspor Başkanı Karaahmet: Giresunspor, Süper Lig'de yeni bir hikaye yazacak

Spor Toto Süper Lig, Hakan Karaahmet, Galatasaray, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresunspor Başkanı Karaahmet: 'Giresunspor, Süper Lig'de yeni bir hikaye yazacak' - Son Dakika Spor


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