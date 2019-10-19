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Giresunspor çıkış arıyor

21 dakika önce

TFF 1. Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, galip gelerek çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

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TFF 1. Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, galip gelerek çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini bildirdi.

Boluspor maçına hazır olduklarını belirten Usta, "Boluspor güçlü bir takım, puan sıralaması yanıltmasın. Bu ligde gerçekten iyi oyuncuları olan, yönetimiyle, başkanıyla iyi bir takım. Boluspor'un da çıkış aradığı bir maç ama biz deplasmandan galibiyetle dönüp çıkış yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

Takıma güvendiklerini vurgulayan Usta, "Akhisarspor galibiyetiyle moral bulduk. Bundan sonra artık üst üste galibiyetler almamız gerekiyor. İnşallah Boluspor maçını kazanıp bu doğrultuda ilerleriz. Alt sıralardan da kurtulmamız gerekiyor. Bize yakışır oyunu sergileyip taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TFF 1. Lig'de 8. haftaya Giresunspor 5 puanla 16., Boluspor ise 2 puanla 17. sırada girdi.

Bolu Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 16.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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