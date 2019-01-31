Giresunspor Son Günde 4 Transfer Birden

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Eskişehirspor'da Emre Güral ve Olcan Adın'da İşlem Tamam

Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i Transfer Etti

Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var