Son Dakika Haberleri: Giresunspor Son Günde 4 Transfer Birden

Giresunspor Son Günde 4 Transfer Birden

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor transferin son gününde biri yabancı olmak üzere 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Giresunspor Son Günde 4 Transfer Birden, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor transferin son gününde biri yabancı olmak üzere 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, transferlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Sırp santrfor Miljan Skrbic 1.5 yıllık olmak üzere Emre Nefiz, Orhan Taşdelen ve Sercan Yıldırım'ı sezon sonuna kadar kadromuza kattık. Hayırlı olsun" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:16 Kaynak: İHA

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