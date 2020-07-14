"Girişimcilerin sürdürülebilir kazanç için ilk tercihi 'gayrimenkul danışmanlığı' oluyor"

Kristal Türkiye Ülke Başkanı Mustafa Emrah Özdemir, "korona nedeniyle daha geniş arazilerde yer alan evlerde yaşama istediği ile yükselen villa kiralamaları, konutlarda yapılacak tadilatların virüs nedeniyle gecikmesi sonrasında çareyi ev değiştirmekte bulan büyük bir kitlenin olmasıyla gayrimenkul danışmanlığı, pandemide de 'sürdürülebilir' ve 'öngörülebilir' olarak kazanç kapısı olmayı sürdürdü" dedi.



Koronavirüs normalleşme sürecinde aşı bulunması ihtimali, ilaç geliştirilmesi, daha etkin tedavilerin sürdürülmesi planları ile birlikte tüm sektörlerde hareketlenme başladı. Esnek ofis alanlarına olan talep ivme kazandı, kullanıcıların, iş yeri optimizasyonuna yönelik stratejilerle kullanacakları çalışma alanlarında daha etkin çözümlere gitmeyi istemesi ile gayrimenkul danışmanlığında işlem sayıları gün geçtikçe artıyor.



Kovid-19 sürecinde 41 kişinin danışman olmak için kendilerinden eğitim aldığını belirten Kristal Türkiye Ülke Başkanı Mustafa Emrah Özdemir, "Bu dönemde bölge müdürleri, işletme müdürleri, üst düzey ne kadar yönetici varsa şube satın almak ve gayrimenkul danışmanı olmak için başvuruyor. Bizim pandemi dönemindeki danışman sayımız yüzde 33 artarak 270'e ulaştı. En fazla ilaç sektöründen gelen oldu. Talebe yetişmek için 7 şube açtık. Şu anda bir çok ilden 'gelin buraya da ofis açın' diyenler var. Kovid-19 sürecinde 41 kişinin danışman olmak için kendilerinden eğitim aldığını belirten Mustafa Emrah Özdemir, "Bu dönemde bölge müdürleri, işletme müdürleri, üst düzey ne kadar yönetici varsa şube satın almak ve gayrimenkul danışmanı olmak için başvuruyor. Bizim pandemi dönemindeki danışman sayımız yüzde 33 artarak 270'e ulaştı. En fazla ilaç sektöründen gelen oldu. Talebe yetişmek için 7 şube açtık. Şu anda bir çok ilden 'gelin buraya da ofis açın' diyenler var.Girişimcilerin sürdürülebilir kazanç için ilk tercihi her zaman "Gayrimenkul danışmanlığı" oluyor" dedi.



Özdemir, "Düşük faizden yararlanmak isteyen konut yatırımcısının artan talepleri, korona nedeniyle daha geniş arazilerde yer alan evlerde yaşama istediği ile yükselen villa kiralamaları, konutlarda yapılacak tadilatların virüs nedeniyle gecikmesi sonrasında çareyi ev değiştirmekte bulan büyük bir kitlenin olması, kapanan işyerlerinin bir süre sonra bir başka yerde açılma planları ile birlikte artan depo kiralama işlemleri, ofis değiştirme nedeniyle yapılan daha hesaplı ofis kiralama işlemlerinin artışı, mağaza lokasyonlarının yeniden organize edilmesi ve AVM'lerde başlayan hareketlilik, gayrimenkul danışmanları için Haziran ayında özellikle artan yoğun bir iş temposu oluşturuyor. Kristal Türkiye çatısı altındaki girişimcilerimiz salgının tüm süreçlerinde çalışmalarını sürdürdüler. Online sistemlerimizin gücü ve portföy yatırımlarımız ile girişimcilerimizi her zaman destekledik, eğitimlerimiz ve alıcı-satıcı'yı online ortamda buluşturduğumuz 'KR Ring' etkinliğimiz devam etti ve girişimcilerimizin kazanç sirkülasyonu yüzde olarak azalma görse de Allah'ın izni ve operasyonel çalışmadaki tecrübe azmimiz ile asla bıçak gibi kesilmedi. Gayrimenkul danışmanlığı, pandemide de 'sürdürülebilir' ve 'öngörülebilir' olarak kazanç kapısı olmayı sürdürdü" diye konuştu.



Yaz döneminin genelde gayrimenkul almak ya satmak isteyen en motive müşterilerin olduğu dönem olduğuna dikkat çeken Kristal Türkiye Ülke Başkanı Mustafa Emrah Özdemir, "Özellikle post-corona sürecinde gerekli sosyal mesafeyi organize edecek kadar ofis büyüklüğü olmayanlar, ofislerini değiştirmek üzere hızla harekete geçtiler. Korona normalleşme sürecinde tabi ki kalıcı bir şekilde uzaktan/evden çalışanların oranı da çok yükseldi. Bu da evde çocuk odasını ya da salonu kullanmak zorunda kalan az odaya sahip ebeveynlere, gerekli oda ihtiyacını hatırlattı ve ev değişimleri için araştırma süreci hızlandı. Kristal Türkiye çatısı altında girişimci olarak gayrimenkul danışmanlığı yapmakta olan ofislerimizden aldığımız verilere göre, gayrimenkullerini korona sürecinde iş gereksinimlerinden dolayı satanlar da şu anda yeniden yatırım planlaması için ofislerimizle birlikte çalışmakta. Yaz döneminde emlak sektöründe çalışanlar ciddi ciro bekliyoruz. Bugün yapmakta olduğumuz çalışmalar ile önümüzdeki en az 90 günü öngörebiliyoruz. Franchise ofisi sahip olmak isteyen tüm girişimcileri davet ediyoruz. Girişimcileri, mesleki yeterlilik belgesine sahip bir profesyonel 'gayrimenkul danışmanı' olmaları için Franchise ofislerini 'seviye 4' ya da 'seviye 5' mesleki yeterlilik belgesi alması üzerine eğitim sürecine tabi tutuyoruz. Tüm girişimciler kristalturkiye.com adresinden Franchise talebinde bulunabilirler" diye konuştu. - İSTANBUL