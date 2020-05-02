Son Dakika › Dünya › Girit açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Dünya
Girit açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Girit Adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin yerel saatle 15.51'de ve yerin yaklaşık 18 km derinliğinde olduğunu duyurdu.
Girit Adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin yerel saatle 15.51'de ve yerin yaklaşık 18 km derinliğinde olduğunu duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 04:36
Son Dakika Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler Elindeki makarnayla halkının kapısını çalan Prenses, gönülleri fethetti Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu Trump'ın "Gördüm" dediği korona istihbaratı için Beyaz Saray "Varsayım" dedi Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş