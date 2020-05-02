Girit açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Dünya Girit açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Dünya

Girit açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Girit Adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin yerel saatle 15.51'de ve yerin yaklaşık 18 km derinliğinde olduğunu duyurdu.

Girit açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Girit Adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin yerel saatle 15.51'de ve yerin yaklaşık 18 km derinliğinde olduğunu duyurdu.



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Kandilli Rasathanesi, Deprem, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 04:36 


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