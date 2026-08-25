GITEX Ai TÜRKİYE 2026

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri ile düzenlenen fuar; yapay zekâdan siber güvenliğe, fintech’ten e-ticarete, veri merkezlerinden dijital yatırıma kadar geleceği şekillendiren teknolojileri keşfetmek üzere dünyanın dört bir yanından teknoloji liderlerini, yatırımcıları, girişimleri ve kamu temsilcilerini bir araya getirecek.

500+ katılımcı firma, 150+ konuşmacı ve 70’ten fazla ülkeden katılım ile GITEX Ai Türkiye, Avrasya’nın en iddialı teknoloji buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor. Etkinlik; inovasyonun, sermayenin ve girişimin kesişim noktası olarak Türkiye’nin küresel AI ekosistemindeki yükselen rolünü güçlendirecek.

İstanbul’da gerçekleşecek bu eşsiz buluşmada, teknolojinin geleceğine yön veren aktörlerle birlikte yerinizi alın.

Daha fazla bilgi: www.gitexturkiye.com

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