Gizemli hayırsever bu kez Bayburt'ta - Son Dakika
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Gizemli hayırsever bu kez Bayburt'ta

6 saat önce

Gizemli hayırsever bu kez Bayburt'ta Köyün bakkal borcunu silip 15 günlük ekmek ihtiyacını karşıladı Türkiye'nin birçok ilinde veresiye defterlerini silip, vatandaşlara para dağıtan gizemli hayırsever, bu kez Bayburt'ta ortaya çıktı.

Gizemli hayırsever bu kez Bayburt'ta

Köyün bakkal borcunu silip 15 günlük ekmek ihtiyacını karşıladı

BAYBURT - Türkiye'nin birçok ilinde veresiye defterlerini silip, vatandaşlara para dağıtan gizemli hayırsever, bu kez Bayburt'ta ortaya çıktı. 500 haneli köyün bakkal borcunu silen hayırsever aynı zamanda 15 gün boyunca köylünün ekmek ihtiyacını da karşıladı.

Türkiye'nin birçok ilinde ortaya çıkarak vatandaşlara yardım eden gizemli hayırsever, veresiye defterlerini kapatıp, vatandaşlara para dağıtmaya devam ediyor. Son olarak Bayburt'ta ortaya çıkan hayırsever merkeze bağlı Akşar Köyünde 2 bakkala uğrayarak vatandaşların yaklaşık 15 bin liralık borç defterini sildi. Hayırsever aynı zamanda köy sakinlerinin tamamının 15 gün boyunca ekmek ihtiyacını da karşıladı.

Gece yarısı telefonunun çaldığını ve hayırsever bir köylüsünün kendisine ulaştığını ifade eden bakkal Yunus Köroğlu, "Bütün kardeşlerimizin borcunu bana bildir. Bende onu ödeyeyim dedi. İlk başta şaka mı yapıyor dedim hani bu 'Robin Hood' buraya mı geldi diye düşündüm. Sonra ciddi ciddi hesapları istedi benden. Allah razı olsun zor durumda olan bütün vatandaşlarımızın da ayrım gözetmeksizin borçlarını ödedi"

15 günlük ekmek ihtiyacını da karşıladı

Veresiye defterindeki borçlarının kapandığını öğrenen vatandaşların çok sevindiğini aktaran Köroğlu, "Bu işe vesile olan kişiye çok teşekkür ettiler. Bizim için de iyi oldu. Vatandaş için de iyi oldu. tabi buda yetmezmiş gibi şu anda köyümüz vatandaşlarından kim olursa olsun ekmeğini buradan alabilir. Köyümüzün 15 günlük ekmek ihtiyacını da bu abimiz karşıladı" dedi.

Köyde esnaflık yapan Hüsnü Cemal Kardeş de bir hemşehrilerinin kendisine ulaştığını belirterek, "Köyde ihtiyaç sahiplerinin borcunu karşılamak istediğini söyledi. Bizde listeyi verdik ihtiyaç sahiplerinin borcunu ödedi. Daha sonra tekarar aradı ve bütün köy halkının 15 günlük ekmek ihtiyacını kendisinin karşılayacağını ifade etti. Abimize teşekkür ediyoruz. Bu köy halkını ve esnafları çok mutlu etti" diye konuştu.

Şu an salgından dolayı kimsenin yerinden kımıldayamadığını belirten köy halkından Fahri Koç ise, "İsmini kim olduğunu bilmiyoruz. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.

Milletin birlik beraberliğini gösteren bir organizasyon olduğunu belirten köy sakini Yahya Köroğlu'da, "Kim olduğunu da bilmiyoruz. Tabi buda bizi biraz daha sevindiriyor. Çünkü şova dönüşmeden yapılan bir iş. Allah razı olsun. Tabi bu koronalı günleri atlatana kadar böyle bir dayanışmaya da ihtiyacımız var. öyle insanlarımız var ki durumu gerçekten iyi değil. Şehre çalışmak için gidecek ama aracı yok. otostop çekse kimse almıyor haklı olarak. Bir mağduriyet yaşanıyor. Normalde kazanacağı parayı da kazanamıyor insanlar dolayısıyla bu iş çok makbule geçmiştir. Allah razı olsun" dedi.

Markete ekmek almak için gittiğini ifade eden Rahman Kardeş de şunları dile getirdi: "Marketçi abimiz ekmeğin bedava olduğunu söyledi. Biz baya mutlu olduk. Allah ondan razı olsun.

Gizemli hayırsever bu kez Bayburt'ta

Köroğlu, Türkiye, Bayburt, Akşar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:14 Kaynak: İHA

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