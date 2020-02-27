Gizemli hayırsever bu kez Gaziantep'te ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gizemli hayırsever bu kez Gaziantep'te ortaya çıktı - Son Dakika

Gizemli hayırsever bu kez Gaziantep'te ortaya çıktı

6 saat önce

Gizemli hayırsever Türkiye'nin pek çok ilinden sonra Gaziantep'te ortaya çıktı.

Gizemli hayırsever bu kez Gaziantep'te ortaya çıktı, System.String[]

Gizemli hayırsever Türkiye'nin pek çok ilinden sonra Gaziantep'te ortaya çıktı. Bir markete giren hayırsever, veresiye defterindeki 14 bin TL'yi ödeyerek vatandaşların borçlarını sildirdi.


Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Özgürlük Mahallesi'ne özel şoförü ve aracıyla gelen gizemli hayırsever, girdiği markette veresiye defterini istedi. Market sahibi Ali Bayındır'dan defterde yazılı olan borçların toplanmasını isteyen hayırsever, yaklaşık 14 bin TL'yi nakit olarak ödeyip borçları sildirdi. Veresiye defterini de alan gizemli hayırsever, aracına binerek sessizce ortadan kayboldu.


Bir buçuk yıldır market işleten Ali Bayındır yaşadıklarını anlatarak, "Hayırsever bir abimiz dükkana gelerek, 'veresiye veriyor musun, ihtiyaç sahibi olan var mı' diye sordu. Ben de ona, 'ihtiyaç sahibi, mağdur olan çok, ekmeği bile borca veriyoruz' dedim. Bu sefer 'Ne kadar alacağın varsa hesapla' dedi. Ben de ona 'Robin Hood musun' diye sordum. Bu kez ise 'Yok, zekatımı kendi elimle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyorum' dedi. Defteri 14 bin TL'ye sattım. Defteri poşetin içerisine koydum, kendisine teslim ettim. Defterde 10 TL borcu yazılı olan da vardı, bin 500 TL olan da vardı. Aralarında bir yıldır para ödeyemeyen, ekmeği bile borca alanlar ve bataklar da vardı. Yaklaşık 60 kişinin borcu vardı. Hepsini ödedi, Allah razı olsun. Böyle insanlar olduğu sürece başımız yere düşmez. Allah bu hayırsever vatandaşa daha çok versin" diye konuştu.


Borcunu ödemek için gelenlerin çok şaşırdığını da ifade eden Bayındır, insanların dua ettiğini belirterek, "Hem biz biraz rahatladık, hem vatandaş rahatladı. Vatandaş borcunu ödemek için geldiğinde borcun bittiğini söylüyorum. nasıl olduğunu sorduklarında ise 'hayırseverin biri geldi, borcunuzu kapattı' diyorum. Mutlu oluyorlar, seviniyorlar, dua ediyorlar" şeklinde konuştu.


Adını söylemeyen gizemli hayırsever hakkında da bilgi veren Bayındır, "Takım elbiseli, sakallı, güzel bir insandı. Siyah bir araç ile geldi. Şoförü de vardı. Ayrıca bir sırt çantası vardı, bu çantadan parayı aldı verdi" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Bayındır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
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