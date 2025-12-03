12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü 'gizli odada' yakalandı - Son Dakika
12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü 'gizli odada' yakalandı

03.12.2025 18:19  Güncelleme: 18:47
Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 12 yıl 3 ay 14 gün hapis cezası bulunan şahıs, iş yerindeki gizli odada yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta güveni kötüye kullanma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl, 3 ay, 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. kendisine ait iş yerindeki evrak dolabının arkasındaki gizli odada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile İstihbarat Şube ekipleri hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 12 yıl, 3 ay, 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hükümlünün kendisine ait iş yerinde saklandığı tespit edildi.

EVRAK DOLABININ ARKASINA GİZLİ ODA YAPMIŞ

Polis ekipleri tarafından iş yerinde yapılan aramada duvara sabit vaziyette bulunan evrak dolabının arkasında gizli bir oda olduğu belirlendi.

Odanın içinde yapılan aramada O.K. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen O.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Güncel, Polis, Sivas, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    güveni kotuye kullanma cezasimi varmis ozman ulkemdeki herkes suclu adam vursan 12 yil cezasi yok axilen cezalar düzenlenmeli 0 0 Yanıtla
