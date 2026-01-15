GKRY Eski Enerji Bakanı Yolsuzlukla Suçlanıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) eski Enerji Bakanı Giorgos Lakkotrypis ve diğer hükümet yetkililerinin, 2023'teki seçim kampanyasında yolsuzluk yapmakla suçlandıkları olayda "sahte yatırım firması" ile kandırıldıkları iddia edildi.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, GKRY Cumhurbaşkanlığı Ofisi Direktörü Haralambos Haralambous ve Lakkotrypis'in 2023'te karıştığı ifade edilen yolsuzluk skandalında yeni detaylar ortaya çıktı.

İddialara göre, "Stratix Wealth" adı altında faaliyet gösteren sahte bir yatırım kuruluşu, Lakkotrypis, Haralambous ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis'e yakın kişileri hedef alan "gizli bir operasyonda" kullanıldı.

Bunun için önce yatırım fonu yöneticisi gibi davranarak hedef aldıkları kişilerle temasa geçen sahte temsilciler, Lakkotrypis ile İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da üç toplantı yaptı.

Firma GKRY'nin enerji sektörüne yapmayı planladığı 150 milyon avroluk yatırım hakkında danışmanlık sağlamak üzere anlaşan Lakkotrypis'e, hizmetleri karşılığında üç ay boyunca aylık 5 bin avro ödedi.

Lakkotrypis'in, seyahatlerine ilişkin belgeleri ve bu kişilerle temaslarına dair detayları soruşturma kapsamında polisle paylaşsa da görüşmeleri sırasında ilgili kurumlara bilgi vermeyerek ülkenin lobicilik yasalarını çiğnediği belirtildi.

İddiaların yer aldığı video

Bağımsız araştırmacı olduğunu iddia eden "Emily Thompson" isimli hesabın 8 Ocak'ta paylaştığı videoda, Hristodulidis'in 2023'te 1 milyon avro olarak belirlenen yasal kampanya sınırının, Haralambos ve eski Enerji Bakanı Giorgos Lakkotrypis aracılığıyla "bağış" kisvesi altında yasa dışı yollarla aşıldığı öne sürülmüştü.

Videoda, eski Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis'in harcama sınırının aşılması için zaman zaman nakit paraya başvurulduğunu ima ettiği ifadelerine yer verilmişti.

Hristodulidis'in nakit ihtiyacı olduğunda Haralambos ile irtibat kurduğu ifade edilen videoda, Cyfield şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Yiorgos Chrysochos'un Hristodulidis ile yakın ilişkisi olduğunu vurgulayan ifadeler kullandığı görülmüştü.

Videoya yalanlama

İddiaların merkezinde yer alan Lakkotrypis ve GKRY Hükümeti Sözcüsü Constantinos Letymbiotis, söz konusu videonun gerçek dışı olduğunu savunmuştu.