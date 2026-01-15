GKRY Eski Enerji Bakanı Yolsuzlukla Suçlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

GKRY Eski Enerji Bakanı Yolsuzlukla Suçlanıyor

15.01.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kıbrıs'ta eski enerji bakanı ve yetkililer, sahte yatırım firmasıyla yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) eski Enerji Bakanı Giorgos Lakkotrypis ve diğer hükümet yetkililerinin, 2023'teki seçim kampanyasında yolsuzluk yapmakla suçlandıkları olayda "sahte yatırım firması" ile kandırıldıkları iddia edildi.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, GKRY Cumhurbaşkanlığı Ofisi Direktörü Haralambos Haralambous ve Lakkotrypis'in 2023'te karıştığı ifade edilen yolsuzluk skandalında yeni detaylar ortaya çıktı.

İddialara göre, "Stratix Wealth" adı altında faaliyet gösteren sahte bir yatırım kuruluşu, Lakkotrypis, Haralambous ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis'e yakın kişileri hedef alan "gizli bir operasyonda" kullanıldı.

Bunun için önce yatırım fonu yöneticisi gibi davranarak hedef aldıkları kişilerle temasa geçen sahte temsilciler, Lakkotrypis ile İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da üç toplantı yaptı.

Firma GKRY'nin enerji sektörüne yapmayı planladığı 150 milyon avroluk yatırım hakkında danışmanlık sağlamak üzere anlaşan Lakkotrypis'e, hizmetleri karşılığında üç ay boyunca aylık 5 bin avro ödedi.

Lakkotrypis'in, seyahatlerine ilişkin belgeleri ve bu kişilerle temaslarına dair detayları soruşturma kapsamında polisle paylaşsa da görüşmeleri sırasında ilgili kurumlara bilgi vermeyerek ülkenin lobicilik yasalarını çiğnediği belirtildi.

İddiaların yer aldığı video

Bağımsız araştırmacı olduğunu iddia eden "Emily Thompson" isimli hesabın 8 Ocak'ta paylaştığı videoda, Hristodulidis'in 2023'te 1 milyon avro olarak belirlenen yasal kampanya sınırının, Haralambos ve eski Enerji Bakanı Giorgos Lakkotrypis aracılığıyla "bağış" kisvesi altında yasa dışı yollarla aşıldığı öne sürülmüştü.

Videoda, eski Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis'in harcama sınırının aşılması için zaman zaman nakit paraya başvurulduğunu ima ettiği ifadelerine yer verilmişti.

Hristodulidis'in nakit ihtiyacı olduğunda Haralambos ile irtibat kurduğu ifade edilen videoda, Cyfield şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Yiorgos Chrysochos'un Hristodulidis ile yakın ilişkisi olduğunu vurgulayan ifadeler kullandığı görülmüştü.

Videoya yalanlama

İddiaların merkezinde yer alan Lakkotrypis ve GKRY Hükümeti Sözcüsü Constantinos Letymbiotis, söz konusu videonun gerçek dışı olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, Yatırım, Yatırım, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GKRY Eski Enerji Bakanı Yolsuzlukla Suçlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 16:51:02. #7.11#
SON DAKİKA: GKRY Eski Enerji Bakanı Yolsuzlukla Suçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.