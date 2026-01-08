GKRY Liderine Yasa Dışı Seçim Harcaması İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

GKRY Liderine Yasa Dışı Seçim Harcaması İddiası

GKRY Liderine Yasa Dışı Seçim Harcaması İddiası
08.01.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nikos Hristodulidis'in seçim harcamalarını aşmak için yasa dışı yöntemler kullandığı öne sürüldü.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyası harcamalarına ilişkin 1 milyon euroluk sınırı aşmak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu iddia edildi.

GKRY'de internete sızdırılan bir video ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyası harcamalarına ilişkin 1 milyon euroluk sınırı aşmak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu iddia edildi. Bazı bölümleri gizli çekilen sekiz dakikalık videonun videoda yer alan Hristodulidis'n destekçilerinden GKRY'nin eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, "Seçimlerde yaklaşık 1 milyon euroluk bir üst sınır var. Bu yüzden bazen bu bütçenin üzerine çıkabilmek için nakit paraya ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden parayı nakit olarak harcıyorlar. Size söylediğim şey bu, bu nakit para" dediği duyuluyor.

Hristodulidis'in nakit paraya ihtiyacı olduğunda, eşi Filippa Karsera'nın kız kardeşi Kristia Karsera ile evli olan Başkanlık Ofisi Müdürü Haralambos Haralambus'u aradığı öne sürülen videoda, Hristodulidis'in Karsera'nın söz konusu paraları "bağış" adı altında aldığı iddia edildi.

Videoda ayrıca Cyfield CEO'su Yorgo Hrisohos, Hristodulidis ile olan yakınlığı ile övünürken, "Şimdi arasam hemen telefonunu açar, kız arkadaşım gibi" ifadelerini kullandığı duyuldu.

GKRY basını, AB Dönem Başkanlığı'na gönderme yaparak videoyu "Dönem başkanlığı çok iyi başladı" manşetiyle duyurdu.

"Yetkili makamları açıklama yapmaya çağırıyorum"

GKRY Meclis Başkanı Annita Demetriou, "Yetkili makamları açıklama yapmaya çağırıyorum. Bir süredir dolaşan bir video, bireyleri ve hükümeti yasadışı uygulamalara karıştırdığını iddia ediyor. Umarım gerçeği yansıtmıyordur" ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet partisi aşırı solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, "Video hükümetin net cevaplar vermesi gereken ciddi kurumsal ve siyasi sorunları gündeme getiriyor. Cevap bekliyoruz" dedi.

GKRY milletvekili Irene Xaralambidou ise videoyu şok edici olarak nitelendirerek, "Hükümet ile çevresindeki iş adamları başrolde olduğu için buna inanmakta güçlük çekiyoruz. Hemen bir açıklama yapılmalı çünkü aksi takdirde cumhurbaşkanının istifası ve saçma sapan şeylerden daha kötüsüyle karşılaşacağız" dedi.

Eski Enerji Bakanı Lakkotripis video hakkında şikayette bulundu

Videoda yer alan eski Enerji Bakanı Lakkotripis, videonun yayılmasının ardından polise şikayette bulunarak, "videoda sözlerini yanlış yansıtacak şekilde kurgulandığını" iddia etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Olaylar, 3-sayfa, Enerji, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa GKRY Liderine Yasa Dışı Seçim Harcaması İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 01:07:25. #7.11#
SON DAKİKA: GKRY Liderine Yasa Dışı Seçim Harcaması İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.