Son Dakika Haberleri: Gloria Bell
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Gloria Bell

1 saat önce

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.
"Gloria Bell"
Oscar Ödüllü Julianne Moore'un başrolünde yer aldığı "Gloria Bell", özgür ruhlu bir kadının hikayesini anlatıyor.
Julianne Moore'ya John Turturro, Caren Pistorius, Michael Cera, Brad Garrett ve Rita Wilson'un eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Sebastian Lelio üstlendi.
Romantik komedi ve dram karışımı film; gününü sıradan ofis ortamında geçiren, geceleri ise kendini dans pistlerine bırakarak hayatın yorgunluğunu atmaya çalışan bir kadının, bu gecelerden birinde Arnold adında bir adam ile tanışması sonrasında yaşanan olaylar üzerinden ilerliyor.
Gloria Bell
Julianne Moore, Rita Wilson, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:58 Kaynak: AA
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