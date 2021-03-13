GMİS'ten MTA Genel Müdürü Erdoğan'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Merkez Yönetim Kurulu ile MTA Şube Yönetimi, Şubat ayında Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Yasin Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil başkanlığında gerçekleşen ziyarete GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS MTA Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy, Şube Teşkilat Sekreteri Metin Alican, Amasra Şube Teşkilat Sekreteri Hüseyin Çalışkan katıldı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, MTA Genel Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle Doç. Dr. Yasin Erdoğan'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Yeşil, Doç. Dr. Erdoğan'a Madenci Heykeli ve Devrek Bastonu hediye etti.

Ziyarette, madencilik sektörü, MTA'nın çalışmaları ve aynı gün görüşmelerine başlanan MTA 19'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK