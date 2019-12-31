'Göç Hikayeleri Projesi' sona erdi - Son Dakika
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'Göç Hikayeleri Projesi' sona erdi

6 saat önce

Trabzon'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilen Trabzon İl Göç İdaresi Müdürlüğü ortaklığı ile hazırlanan "Göç Hikayeleri Projesi" sona erdi.

'Göç Hikayeleri Projesi' sona erdi, System.String[]

Trabzon'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilen Trabzon İl Göç İdaresi Müdürlüğü ortaklığı ile hazırlanan "Göç Hikayeleri Projesi" sona erdi.


Projenin sona ermesi ile ilgili bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Saha Sorumlusu İsmet Yasak, Türkiye'nin yaklaşık 3 milyon 700 bin Suriyeli ile 300 binin üzerinde de Suriyeli olmayan uluslararası koruma kapsamında sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Türkiye'nin dünyada en fazla mülteci barındıran ülke olduğuna dikkat çeken Yasak "Türkiye, sığınmacı ve mültecilerin ihtiyaçlarına cevap verme geleneği nedeniyle uzun zamandır bu konuda ön plana çıkmış, gerek Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gerekse de Suriyelilere uygulanan geçici koruma yönetmeliğiyle sağlam ve kapsamlı bir çerçeve çizmiştir" dedi.


Etkinlikte söz alan ve projenin hayata geçmesinde önemli rol oynayan Afganistan Hazarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül ise projenin 4 ay önce başladığını ifade ederek, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin destekleriyle 2 binin üzerinde kişinin projeden yararlandığını söyledi. Projenin mülteci ailelerin çocuklarıyla birlikte sosyalleşmelerini amaçladığını, proje kapsamında birçok kurs düzenlediklerini ve farklı ülkelerden mültecilere eğitimlerin yanı sıra Türkçe öğrettiklerini belirten Gül, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.


Öte yandan proje Afganistanlı, Suriyeli, İranlı Iraklı ve Filistinli göçmenlerin yoğun ilgisi ile Eylül ayında başlandı ve dört ay boyunca Türkçe dil eğitimi dışında dikiş, karışık örgü, kilim, YÖS kursu ve uyum faaliyetleri, geziler, Trabzon halkı ile ortak çalışmalar, engelli, kadın ve çocuklar ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri, hastanelerde tercümanlık hizmetleri, sportif faaliyet gibi çok kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. 4 aylık proje kapsamında 840 Afganistanlı,79 Iraklı, 86 İranlı,43 Suriyeli ve 7 Filistinli mülteci katıldı.


Konuşmaların ardından İranlı ve Afganistanlı sığınmacılar, ülkelerine ait yöresel müzik aletleri eşliğinde şarkılar söyledi. - TRABZON

Birleşmiş Milletler, Trabzon, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:47 Kaynak: İHA
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