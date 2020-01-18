Göç yorgunu aç ve yaralı pelikan tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göç yorgunu aç ve yaralı pelikan tedavi altına alındı - Son Dakika

Göç yorgunu aç ve yaralı pelikan tedavi altına alındı

6 saat önce

Afyonkarahisar Frig Vadisi'nde vatandaşlar tarafından yorgun ve yaralı halde bulunan pelikan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi altına alındı.

Göç yorgunu aç ve yaralı pelikan tedavi altına alındı, System.String[]

Afyonkarahisar Frig Vadisi'nde vatandaşlar tarafından yorgun ve yaralı halde bulunan pelikan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi altına alındı.


Afyonkarahisar'da Frigya Vadisi'nde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı pelikan Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirilen pelikan burada tedavi altına alındı.


AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, göç yorgunu yaralı pelikanın tedavilerinin ardından merkezlerinde bakımının yapıldığını söyledi. Kandır şöyle devam etti;


"İhsaniye civarında bitkin halde bir pelikan bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yetkilileri tarafından duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine merkezimize iletildi. İlk olarak ateşli silahtan şüphelendik vuruldu mu acaba diye düşündük ama yapılan röntgen ve muayenelerde herhangi bir ateşli silah yaralanmasına rastlanmadı. Normalde bu hayvanın burada olmaması gerekiyor çünkü göç sezonu bitti. Eylül ayında başlamıştı bugüne kadar çoktan gitmiş olması gerekiyordu. Muhtemelen yeterince beslenemedi göç için yeterli gücü saplayamadı ve o nedenle burada kalmak zorunda kaldı. Şimdide salım için herhangi bir yer yok. Çünkü her yer donuk halde göller beslenebilmesi imkansız bu havada. Bir süre merkezimizin misafiri olacak belki güneye doğru giden araç bulursak kendisini daha sıcak bölgelere götürme gibi bir niyetimiz olacak." - AFYONKARAHİSAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:39 Kaynak: İHA
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