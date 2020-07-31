Göcek'teki market teknesi Mavi ile deniz hayatını korumaya destek - Son Dakika

Göcek'teki market teknesi Mavi ile deniz hayatını korumaya destek

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, denizlerdeki sürdürülebilir doğal yaşamı gelecek nesillere miras bırakma vizyonu çerçevesinde "Denizde Hayat Var" diyerek Göcek'teki market teknesi Mavi ile Göcek Körfezi'nin doğa ve deniz yaşamını korumak amacıyla kurulan Dalaman...

Göcek'teki market teknesi Mavi ile deniz hayatını korumaya destek, System.String[]

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, denizlerdeki sürdürülebilir doğal yaşamı gelecek nesillere miras bırakma vizyonu çerçevesinde "Denizde Hayat Var" diyerek Göcek'teki market teknesi Mavi ile Göcek Körfezi'nin doğa ve deniz yaşamını korumak amacıyla kurulan Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Derneği'nin (DAKSADER) faaliyetlerini desteklemeye başladı.

"DENİZ HAYATINI KORUMAYI SOSYAL ZORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ"

CarrefourSA'nın DAKSADER'in faaliyetlerine verdiği desteğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sürdürülebilir deniz yaşamı ve balıkçılığın devam etmesi adına uzun yıllardır projeler gerçekleştirdiklerini ve bölgesel faaliyetlere destek verdiklerini hatırlatarak şunları söyledi;

"CarrefourSA olarak denizlerimizi önemsiyor, denizlerimizdeki doğal hayatı korumak adına projelere imza atıyor, özellikle balıkçılarla eğitimler gerçekleştiriyoruz. Deniz canlılarının doğanın normal akışına göre yaşamaları, deniz faunasının korunabilmesi ve avlanmanın belirlenen şartlarda gerçekleşebilmesi için deniz hayatını korumayı, sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Bunun için de Türkiye'nin cennet gibi doğal oluşumlarından biri olan Göcek Körfezi'nde faaliyet gösteren Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Derneği'ni (DAKSADER) bölgedeki market teknemiz CarrefourSA Mavi ile desteklemeye başladık."

Kutay Kartallıoğlu şöyle devam etti:

"DAKSADER, bundan 5 yıl önce psikiyatrist doktor sayın Rahşan Düren'in başkanlığında kurulan, Göcek Körfezi'nde teknelerin doğal yaşama etkilerinden çöp ve atık konularına, koylardaki elektrik ve temiz su ihtiyacından deniz faunasını korumak için tonozlama sistemine kadar birçok adım atan ve bu adımların sürdürülebilirliğini sağlayan bir dernek… CarrefourSA olarak denizlerimize dair vizyon ve misyonumuz doğrultusunda DAKSADER'le aynı çizgide ilerlediğimizi görerek "Denizde Hayat Var" dedik ve faaliyetlerini desteklemeye başladık."

"CARREFOURSA MÜŞTERİLERİ, BİLGİLENDİRİLECEK"

CarrefourSA'nın 52 şehirde 9 deposu ve 653 marketiyle günde 500 bin kişiye hizmet verdiğini, online marketi Carrefoursa.com'a ayda 7 milyon ziyaretçisi bulunduğunu ve CarrefourSA Mavi ile Mayıs- Ekim ayları arasında Göcek Körfezi'ndeki her bir koy ve tekneye hizmet götürdüğünü belirten Kutay Kartallıoğlu; "CarrefourSA Kart müşterilerimize, SMS yoluyla DAKSADER'e olan desteğimizi anlatacağız. Hem Göcek'teki marina marketimiz hem de Göcek Körfezi'nde hizmet veren market teknemiz Mavi ile bölgedeki müşterilerimizi bilgilendirerek doğal hayata ilişkin farkındalığı artıracağız" diyerek DAKSADER'e ne şekilde destek verdiklerini açıkladı.

DAKSADER, NELER YAPIYOR?

CarrefourSA, DAKSADER hakkında şu bilgileri verdi;

"Deniz faunasının ve mevcut hayvan nesillerinin korunması, çevredeki orman yangınlarının doğal hayata etkileri, koylara temiz su götürülmesi ve denizdeki çöp sorunu başlıklarında bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştiren DAKSADER, Göcek Körfezi'ndeki Hamam Koyu için "Mavi bayrak" ve "Yeşil anahtar" programlarına başvurdu.

Bunun yanı sıra bölgede tehlikeye giren sualtı dünyasını tonozlama projesi ile yeniden canlandırılması için çalışmalar gerçekleştiren DAKSADER, bu projeyi Avrupa Parlamentosu ile birlikte hayata geçirmeyi hedefliyor. DAKSADER'in bir diğer hedefi ise "Çocuklar için Plankton Okulu" açarak bu okulda oyunlarla doğa, biyoloji, felsefe ve matematik dersleri verilirken çocukların çevre bilinçlerinin de arttırılması…"

DAKSADER'İN GÖCEK KÖRFEZİ'Nİ KORUMAYA YÖNELİK 10 KURAL

Derneğin, Göcek Körfezi'ndeki doğal hayatı ve deniz faunasını koruyarak gelecek nesillere miras bırakmak adına altın değerinde 10 kural belirleyerek bölgedeki tüm teknelerin bu kurallara uyması için sürekli olarak bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi. DAKSADER'İN Göcek Körfezi'ni korumaya yönelik 10 kuralı ise şöyle belirtildi:

1. Koylara girişlerde ve koy içinde düşük süratle hareket edilmesi, tekneleri rahatsız etmemek için aralara mesafe konulması

2. Ağaçlara halat bağlanmaması, varsa mapaların ama yoksa taşların kullanılması

3. Gerekli haller dışında jeneratör kullanılmaması 4. Yüksek sesle konuşulmaması, müzik sesine dikkat edilmesi 5. Teknelerde su tasarrufu yapılması, koylarda bulaşık yıkanmaması vb. faaliyetler gerçekleştirilmemesi 6. Atık su tanklarının koylara boşaltılmaması7. Denizleri çevreleyen ve tüm biyoçeşitliliği ile bölgeye nefes veren ormanlar da piknik yapılmaması8. Bu ormanlarda koruma altında yaşayan oklu kirpiler ve birçok ender kuş olduğunu biliyor ve onların yaşam alanlarının hor kullanılmaması 9. Evcil hayvanların tuvalet ihtiyacı için en yakın yere değil en müsait yere götürülmesi

10. Çöplerin koylardaki belirlenen yerlere, ağzı sıkıca kapalı olarak bırakılması


Sabancı Holding, Carrefoursa, Göcek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:48

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göcek'teki market teknesi Mavi ile deniz hayatını korumaya destek - Son Dakika
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