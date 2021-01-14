Göçerlerin teknolojiden uzak zorlu yaşamları - Son Dakika

Göçerlerin teknolojiden uzak zorlu yaşamları

14.01.2021 15:17

Göçerlerin teknolojiden uzak zorlu yaşamları Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvanlarına verimli otlaklar bulmak için yılın farklı dönemlerinde göç etmek durumunda kalan göçerler, 21. yüzyılda modern yaşamdan uzak bir şekilde hayatlarını sürdürüyor.

Göçerlerin teknolojiden uzak zorlu yaşamları

MARDİN - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvanlarına verimli otlaklar bulmak için yılın farklı dönemlerinde göç etmek durumunda kalan göçerler, 21. yüzyılda modern yaşamdan uzak bir şekilde hayatlarını sürdürüyor.

Gelişen teknoloji sayesinde 21. yüzyılda birçok şey saniyeler içinde değişim gösterirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvanlarına verimli otlaklar bulmak için yılın farklı dönemlerinde göç etmek durumunda kalan aileler, bu nedenle eğitimden sağlığa, teknolojiden sosyal hayata kadar pek çok imkandan mahrum bir yaşam sürüyor. Kışı, Mardin'inin Nusaybin ilçesinde kiraladıkları meralara kurdukları çadırlarda, yılın geri kalan dönemlerini ise beraberindeki hayvan sürüleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yaylalarında geçiren aileler, modern yaşamın olanaklarından neredeyse hiç yararlanamıyor. Soğuk kış günlerini çadırda geçirmek zorunda kalan aileler, ısınmak için sobada yakıp, hava şartların göre dışarı ateş yakarak hem yemeklerini pişiriyor hem de temizlik gibi temel ihtiyaçlarını gideriyor. Daha çok hayvansal ürünlerden peynir, yoğurt, tereyağı gibi gıdaları tüketen göçerler, yoğun iş temposu nedeniyle kente gitmekte bile güçlük çekiyor. Bölgede bulunan Alikan aşireti lideri Halil Temel, hazine mallarına köylülerin sahiplenmesi ve bundan dolayı onlara çok yüksek fiyattan verilmesinden şikayet ederken, devletin bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Alikan aşireti lideri 65 yaşındaki Halil Temel, göçerlikten başka bir şey yapmadıklarını söyledi. Topraklarının, yerleşme yerlerinin olmadığını kaydeden Temel, "Gelirimizin büyük bölümünü toprak sahiplerine veriyoruz. Hem burada hem de doğuda. Bu sene Nusaybin'de göçerler 2 milyon TL vermiş. Bu kira bedelidir. Burada bir köyün tapusu var, yüz köy tapusuzdur. Hazine malıdır, köylüler de parayla bize kiralıyor. Devletten bize yardım etmelerini bekliyoruz, bu işi mecburen yapıyoruz. Bizim çocukların okulları yok, elektrik yok, su yok. 300-400 yıldır aşiretimiz göçer. Sabah kalktığımız zaman savaşa gider gibi, namaz kılan namaz kılıyor, namaz kılmayanlar da kalkıyor hep beraber akşama kadar çalışıyor. Karınca gibi hiç durmak yok. Yarım saat durursa iş aksıyor. Göçerlik için çocuklar ne kadar çoksa, işimiz o kadar kolay oluyor" dedi.

"Göçerler korona virüsten çok etkilendi"

Göçebe aşiretlerde hayvancılık ve doğa kültür ilişkisi için 8 aydır göçerlerle birlikte yaşayan ve gözlemlerini aktaran Ardahan Üniversitesinde doktora yapan Özlem Akgün, göçerlerin çok erken kalktıklarını, sabahın erken saatlerinde işin başladığını söyledi. Akgün, "Koyunlara yem veriliyor, yem verip yeni doğum yapanları gönderiyorlar. Bir çocuk götürür onları. Herkesin işi belli, çocuk daha 7 yaşında çobanlık yapıyor. Dağda olanlara bir tane çoban tutuyorlar ve kendi evlerinden biri daha onların yanında duruyor. Sabah saat 06.00 gibi kalkıyorlar. Direkt başlıyorlar koyun çadırlarında, kuzu çadırlarında yem vermedir, yeminden sonra sulamadır, hayvanların tuzlanmasıdır. Ayrıca buradaki göçerler için su yok. Kuyulardan su çekiyorlar. Bu sene de yağmur yok. Yağmur olmadığı için doğal olarak diğer köylere gidip su getiriyorlar. Bu sene tüccar gelmedi. Tüccar o hayvanı götürüp nereye verecek, nasıl satacak, restoranlara götüremiyor. Kasaplara götüremiyor, çünkü restoranlar hepsi kapalı. Bu sefer bunların hayvanları hepsi ellerinde kaldı. Yazın bunlar peynir satmaya gidemediler. Mandıracılara, peynir fabrikalarına götürüp veriyorlardı, veremediler. Korona virüsten dolayı buna dikkat eden göçerler doğal olarak korona virüsten çok etkilendiler" diye konuştu.

Göçerlerin teknolojiden uzak zorlu yaşamları
Göçerlerin teknolojiden uzak zorlu yaşamları
Göçerlerin teknolojiden uzak zorlu yaşamları
Göçerlerin teknolojiden uzak zorlu yaşamları

Güneydoğu Anadolu, Nusaybin, Namaz, GÖÇ, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Göçerlerin teknolojiden uzak zorlu yaşamları - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Falcao'yu taraftar istediği için aldık" diyen Mustafa Cengiz'den transfer sözleri: Teklif gelirse onaylarız Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı 929 liralık eşofman altı sosyal medyada tepki çekti KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması
Fitch'ten ezber bozan Türkiye değerlendirmesi: Büyüme hız kazanacak Fitch'ten ezber bozan Türkiye değerlendirmesi: Büyüme hız kazanacak         
15:35
Aşı yaptıran Bakan Koca için hazırlanan Çince dublaj videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aşı yaptıran Bakan Koca için hazırlanan Çince dublaj videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
15:19
ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı         
15:09
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim için ayrılık sözleri: Herhangi bir sorun yok, devam ediyoruz Mustafa Cengiz'den Fatih Terim için ayrılık sözleri: Herhangi bir sorun yok, devam ediyoruz         
14:45
Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı         
14:14
Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu         
14:03
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Aşı üreticisi ABD'li Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek Aşı üreticisi ABD'li Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek         
13:38
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi         
12:57
Ünlü oyuncu Tammin Sursok Ünlü oyuncu Tammin Sursok "Kocam koronaya yakalandı" diyerek gözyaşlarına boğuldu         
12:50
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada         
12:15
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı         
10:43
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 15:42:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Göçerlerin teknolojiden uzak zorlu yaşamları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei