Göçmenlerin istanbul'dan edirne'ye gidişleri sürüyor - Son Dakika

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Göçmenlerin istanbul'dan edirne'ye gidişleri sürüyor
6 saat önce
FATİH'te Vatan Caddesi ile Aksaray Meydanında toplanan göçmenlerin Edirne'ye gidişleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:35 Kaynak: DHA
FATİH'te Vatan Caddesi ile Aksaray Meydanında toplanan göçmenlerin Edirne'ye gidişleri sürüyor. Edirne'ye gitmek için sabah saatlerinde gelen çocuklu aileler otobüslerin hareket etmesini beklerken, bazılarının da otobüs şoförleriyle pazarlık yaptığı görüldü.
Edirne'ye gitmek için bekleyen Adem İbrahim Türkiye'de bize çok yardım ettiler. Artık Avrupa'ya gidip orada yaşayacağız. Ben bugün geldim ama bir haftadır burada bekleyenler var. Haber bekliyoruz biz de gideceğiz. Burada otobüsler ve taksiler var. Onlarla gideceğiz. Sınırda gaz bombasıyla müdahale ediyorlar. İnsan var orada hayvan değil. dedi.
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