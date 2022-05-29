Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı - Son Dakika
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Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı

29.05.2022 03:35
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Kozluca mahallesinde meydana gelen olayda altyapı yapan taşeron firmanın işçisi toprak kayması sonucu, toprak altında kaldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Kozluca mahallesinde meydana gelen olayda altyapı yapan taşeron firmanın işçisi toprak kayması sonucu, toprak altında kaldı. Toprak altında kalan arkadaşının yanına inen işçi Fırat Oktay, arkadaşının elini tutup 8 saat boyunca hiç bırakmayarak moral verdi.

Olay saat 18.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kozluca mahallesi girişinde meydana geldi. Taşeron firma çalışanları Mahallenin girişinde iş makineleriyle altyapı çalışması yapmaya başladılar. Boru montajı sırasında yaklaşık 6 metre derinliğindeki kanala giren işçi Seyithan Elinç(24), kayan toprak yığınının altında kaldı. Yardıma koşan arkadaşları, genci toprak altından kurtaramayınca, 112'ye haber verdiler.

ELİNİ BIRAKMADI

O sırada toprak altında kalan arkadaşının yanına inen işçi Fırat Oktay(23), arkadaşının elini tutup moral vermeye başladı.

Olay yerine çok sayıda 112, İtfaiye Arama Kurtarma, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

100 KİŞİLİK KURTARMA EKİBİ

Olay yerine ulaşan 100 kişilik kurtarma ekibi, toprak kaymasının bir daha yaşanmaması için ince planlar yaptılar.

5 İŞ MAKİNESİ ÇALIŞTIRILDI

Kurtarma çalışmalısında 5 iş makinesi de kazı yaptı.

5 OKSİJEN TÜPÜ KULLANILDI

Kazı sırasında yaralı gencin, nefes almasını sağlamak için 5 adet oksijen tüpü kullanıldı.

8 SAAT SONRA KURTARILDI

Ekiplerin 8 saat süren çalışması sonucu gence moral vermek için göçük altında kalan Fırat Oktay, kurtarıldı. Hemen ardından ise toprak altında kalan Seyithan Elinç, kurtarıldı.

Yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Sol bacağında kırıklar oluşan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Altyapı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı Altyapı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı Fabrikada çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı Fabrikada çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı Fabrikada çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı Fabrikada çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı - Son Dakika


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