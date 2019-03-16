Göçük Altında Kalan İşçinin Cenazesi Alındı
1 saat önce
İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan ve günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mehmet Ali Yalçın'ın (65) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alınırken, Mehmet Çiftçi'nin (69) cenazesi ise otopsi işlemlerinin bitmesinin...
İzmir
'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan ve günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mehmet Ali Yalçın
'ın (65) cenazesi İzmir Adli Tıp
Kurumundan yakınları tarafından teslim alınırken, Mehmet Çiftçi'nin (69) cenazesi ise otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından yakınlarına teslim edilecek.
İzmir'in Konak
ilçesinde bulunan Halkapınar
semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçtiğimiz çarşamba günü göçük meydana geldi. Arama-kurtarma çalışmalarında dün öğle saatlerinde işçi Mehmet Ali Yalçın
'ın (65) cesedine ulaşıldı. Kayıp diğer işçi Mehmet Çiftçi'den (69) de dün gece saatlerinde acı haber geldi. İşçilerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yalçın'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alındı. Mehmet Ali Yalçın'ın cenazesi, Naldöken Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. Mehmet Çiftçi'nin cenazesi de otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınacak. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:34 Kaynak: İHA
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