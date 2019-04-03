Son Dakika Haberleri: Göçük Bölgesi Yakınında Çocukların Tehlikeli Oyunu

Göçük Bölgesi Yakınında Çocukların Tehlikeli Oyunu

17 dakika önce

İZMİR'de, geçen ay Halkapınar semtindeki metro vagonları otoparkı inşaatında göçüğün meydana geldiği alanın yakınında biriken suya yüzmek için giren çocuklar, yürekleri ağızlara getirdi.

Göçük Bölgesi Yakınında Çocukların Tehlikeli Oyunu, System.String[]
İZMİR'de, geçen ay Halkapınar semtindeki metro vagonları otoparkı inşaatında göçüğün meydana geldiği alanın yakınında biriken suya yüzmek için giren çocuklar, yürekleri ağızlara getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Halkapınar'da 115 metro vagonu kapasiteli 2 katlı yer altı parkı inşaatında, geçen 13 Mart'ta göçük meydana geldi ve 2 bekçi hayatını kaybetti. Göçüğün meydana geldiği alınan yakınında biriken suya, bugün 2 çocuk yüzmek için girdi. Sudaki çocukların tehlikeli oyununu gören bir kişi, onları uyardı. Bunun üzerine sudan çıkan çocuklar bölgeden ayrıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:42 Kaynak: DHA

Halkapınar, İzmir, Güncel
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