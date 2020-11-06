Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe- Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 15.00 seferlerinin yapılacağı, gün içerisindeki diğer planlı seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
- Kaynak: AA
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