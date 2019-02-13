Son Dakika Haberleri: Gökçeada ve Bozcaada'ya Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Gökçeada ve Bozcaada'ya Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

4 saat önce

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Gökçeada ve Bozcaada'ya Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Bugün hiç ulaşım sağlanamayan Gökçeada'ya, yarın da feribot seferleri yapılamayacak. Bugün öğleden sonra ulaşımın durduğu  Bozcaada'ya ise, yarın sabahki seferler de iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan poyraz fırtınası, Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Gestaş firması, fırtına nedeniyle bugün hiç feribot seferi yapılamayan Gökçeada-Kabatepe arasında, yarınki tüm tarifeli seferlerin de iptal edildiğini açıkladı.

Bugün Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamadı. Yarın için de, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:51 Kaynak: DHA

Poyraz Fırtınası, Ege Denizi, Gökçeada, Bozcaada, Güncel
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