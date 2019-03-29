Gökçeada ve Bozcaada'ya Feribot Seferleri İptal
2 saat önce
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, poyraz nedeniyle iptal edildi.
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi
'ndeki Gökçeada
ve Bozcaada
ilçelerine, bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, poyraz nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege
'de, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan poyraz, Çanakkale
'de deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli
hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Boğaz hattındaki Çanakkale- Eceabat
, Çanakkale- Kilitbahir
ve Lapseki- Gelibolu
feribot seferleri ise yapılabiliyor. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:17 Kaynak: DHA
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