Gökhan Tepe'den Beklenen Klip Geldi!

Albümün en iddialı ve en çok dikkat çeken şarkılarından ''Kal Biraz Daha'' hikayesiyle ve yakın plan etkileyici görüntüleriyle izleyenlerine duygu dolu anlar yaşatacak.

''Kal Biraz Daha''nın sözü ve müziği Gökhan Tepe'nin "yol arkadaşım" dediği başarılı söz yazarı Serdar Aslan'a ait.

Şarkının klip yönetmenliğini Onur Kök, görüntü yönetmenliğini ise Gürol Beşer üstlendi.

Klip; Kilyos, Garipçe Köyü, Galata ve Cihangir'de çekildi. Gökhan Tepe'ye klipte; Beyza Karaca ve oyuncusu Emre Büyükpınar aşk hikayeleriyle eşlik etti.

Gökhan Tepe'nin doğum günü olan 8 Şubat'ta yayına girecek olan klip sanatçı için unutulmaz bir doğum günü hediyesi oldu.

Gökhan Tepe ''Kal Biraz Daha'' Sony Music etiketiyle tüm müzik platformlarında ve GokhanTepeVEVO kanalında yayında.