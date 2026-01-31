Gökkuşağı Faşizmi Belgeseli Desteklendi

İzmir Büyük Aile Platformu, tabii dijital platformunda yayınlanan "Gökkuşağı Faşizmi" başlıklı belgesele ilişkin, "Bilimsel araştırmalar neticesinde elde edilmiş bu hakikatleri, toplumun geniş kesimlerine ulaştıracak yapımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Platformdan yapılan açıklamada, belgeselde birçok alandan bilim insanı ve araştırmacının, cinsel kimlik karmaşasının genetik olarak gelişmediğini ve biyolojik cinsiyetin değiştirilemez olduğunu, güncel akademik veriler ışığında ortaya koyulduğu belirtildi.

Bu bakımdan söz konusu belgeselin, meselenin içyüzünün görünürlüğü açısından önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"LGBT örgütleri ise korku dili ile tehditler savurarak bilim insanlarını yıldırma ve sindirme girişimlerinde bulunmaktadır. Kendi savunuculuğunu dayatan LGBT örgütleri, bu dayatmaya direnen ve bilimsel özgürlük içerisinde çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları kariyerlerini bitirmekle tehdit etmekten geri durmamaktadır. Bugün varılan noktada şüphe götürmez bir gerçek ortadadır ki; LGBT örgütleri terör, tedhiş, tehdit ve dayatma kullanarak bilimsel özgürlüğü yok etmek istemektedir."

Açıklamada, LGBT örgütlerinin cinsel kimlik karmaşasına sürükledikleri çocuk ve gençleri öne sürerek aileleri, bilim insanlarıyla ve aile dostu oluşumlarla karşı karşıya getirmek istedikleri aktarıldı.

Bu örgütlerin gençleri sürükledikleri cinsel karmaşa ve sözde cinsiyet değişikliği ameliyatlarının getirdiği biyolojik ve psikolojik sorunların yanı sıra, onları arkadaşlarından, ailelerinden ve eğitim ortamlarından izole etmeye çalıştıkları ifade edildi.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Zihinlerini işgal ettikleri gençlerimizi vandal eylemlere gönderip ofislerinde saklananlar, "sözde LGBT bireyler için" diyerek yurt dışından aldıkları fonları bu bireylere ulaştırmak yerine şaibeli harcamalarla kendi aralarında eritenler, yine başarısız oldular ve başarısız olmaya devam edecekler. Akademi, eğitim, medya, hukuk, kültür ve sanat, spor, iş dünyası gibi alanları baskı ve dayatmalar ile esir almaya, bilimsel özgürlüğü baltalayıp akademisyenleri sindirmeye, sosyo-kültürel yapımızı kaosa sürüklemeye ve gençlerimiz ile bizleri karşı karşıya getirmeye çalışanlar bilsin ki; 18 Eylül 2022 tarihinde İstanbul'da Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüşü'nde, 6 Kasım 2022 İzmir'de İzmir Büyük Aile Buluşması'nda milletimizin iradesiyle meydanlar dolmuş, akademide, eğitimde, medyada, hukukta, kültür-sanatta, sporda ve iş dünyasında uzun süredir hissedilen baskı iklimi karşısında psikolojik eşik aşılmıştır. Dün, konuşursa yalnız kalacağı endişesini taşıyan pek çok kişi ve kurum, bugün yalnız olmadığını görüp daha cesur ve açık bir dille itirazını dile getirmeye başlamıştır. LGBT dayatması ve sözde 'kadın hakları' kılıfı altına saklanan toplumsal cinsiyet ideolojisi baskılarıyla, akademi ve bilim dünyasını esir alma devri kapanmıştır. Nitekim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda biyolojik cinsiyeti erkek olan istismarcıların kadın kategorilerinde yarıştırılması sonucunda toplumsal cinsiyet ideolojisinin kadın haklarını gasp ve istismar eden yapısı gözler önüne serilmiştir."

Açıklamada belgeselin hazırlanmasında kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese teşekkür edildiği belirtilerek, "Bilimsel araştırmalar neticesinde elde edilmiş bu hakikatleri, toplumun geniş kesimlerine ulaştıracak yapımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Toplumun bütüncül refahını ve bilimin özgürlüğünü savunmaktan ise hiçbir zaman geri durmayacağız. LGBT propaganda ve dayatmasının içyüzünü akademik verilerle ele alan değerli akademisyenlerimizin, bilim insanlarımızın ve araştırmacıların emeklerine ve çalışmalarına olan desteğimizi sürdürmekte kararlıyız. LGBT örgütlerinin yıldırma, sindirme ve dayatma girişimlerine geçit vermeyeceğiz." denildi.