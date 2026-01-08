Gökkuşağı Koleji'nden Sürdürülebilirlik Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gökkuşağı Koleji'nden Sürdürülebilirlik Projesi

Gökkuşağı Koleji\'nden Sürdürülebilirlik Projesi
08.01.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler, çevre sorumluluğu kapsamında 2050'de hayal ettikleri dünyayı anlattı.

Antalya'da Gökkuşağı Koleji öğrencileri çevre sorumluluğu çalışmaları kapsamında sürdürülebilirlik alanında proje hazırladı.

Kolej tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda, öğrenciler sürdürülebilirlik alanında hazırladıkları projeyi ve proje doğrultusunda 2050'de hayal ettikleri dünyayı anlattı.

Gökkuşağı Koleji Antalya Kampüs Müdürü Dila Yatkın, kolejde anasınıfından liseye kadar yerli ve yabancı öğrenci bulunduğunu söyledi.

Kolej olarak eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da projeler yürüttüklerini dile getiren Yatkın, öğrenciler tarafından da sürdürülebilirlik alanında proje hazırladığını kaydetti.

Öğrencilerin doğanın ve çevrenin korunması, yenilenebilir enerji, su kullanımı alanlarında çalışma yaptıklarını anlatan Yatkın, 2050 yılında da nasıl bir dünya görmek istediklerine ilişkin rapor sunduklarını belirtti.

Antalya Gazeteciler Cemiyet Başkanı İdris Taş da geleceğe dönük çalışma yapan öğrencileri tebrik etti.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan serginin de açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Antalya, Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökkuşağı Koleji'nden Sürdürülebilirlik Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti O gençler için karar verildi Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
Başkan Bozbey’e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı Başkan Bozbey'e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı
Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı
TFF’nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu Sercan Yıldırım isyan etti TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Rusya’da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü Rusya'da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:00:39. #7.11#
SON DAKİKA: Gökkuşağı Koleji'nden Sürdürülebilirlik Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.