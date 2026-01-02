Gökmen Özdenak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gökmen Özdenak Son Yolculuğuna Uğurlandı

02.01.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gökmen Özdenak, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Vefat eden Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, son yolculuğuna uğurlandı.

Gökmen Özdenak'ın cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray camiasından isimler ve Özdenak'ın ailesi katıldı.

Törende AA muhabirine açıklamada bulunan Fatih Terim, Gökmen Özdenak ile çok güzel bir dostluğunun olduğunu belirterek, "Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin. Mekanı cennet olsun. Her zaman pozitif her zaman şen her zaman neşeli olan bir ağabeyimi ve takım arkadaşımı kaybettim. Çok üzgünüm. Bir hafta evvel onunla konuştum. Herhalde bana 'Allah'a ısmarladık.' dedi. Önemli bir efsaneydi. Galatasaray efsanelerinden biridir. Ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ise merhumu çok sevdiğini dile getirerek, "Hepimizin başı sağ olsun. Gökmen, taraflı tarafsız, herkesin gönlünde taht kurmuş bir kaptanımızdı. Kendisini çok severdim. Devamlı bana gelirdi. Sohbet ederdik. Anılarımızı tazelerdik. Kardeşi Yasin ile beraber Mircea Lucescu döneminde beraber çalıştık. Yasin'i de çok severim. Mekanı cennet olsun. Galatasaray camiasının başı sağ olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gökmen Özdenak, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökmen Özdenak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:30:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Gökmen Özdenak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.