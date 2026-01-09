Gökova'da Balıkçılar Üzüntüde - Son Dakika
Gökova'da Balıkçılar Üzüntüde

09.01.2026 10:41
Gökova Körfezi'nde iskelelerin kaldırılması balıkçıları zor durumda bıraktı, kadın balıkçılar mesleği terk ediyor.

Muğla'nın dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde geçimlerini balıkçılıkla sağlayan Balıkçılar Kooperatifi üyeleri, Akbük Koyu'ndaki tüm iskelelerin kaldırılmasının ardından zor günler yaşıyor. Özellikle kadın balıkçıların yoğun olduğu bölgede, iskelelerin kaldırılması mesleğin sürdürülebilirliğini tehlikeye soktu.

Yüzyıllardır atadan toruna balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayan kadın balıkçılar, koyun işletmesini yapan MUÇEV A.Ş. tarafından ahşap iskelelerin kaldırılması sonrası teknelere binip inerken oluşan dalgalar ve can güvenliği riski yaşamaları nedeniyle balıkçılığı terk etmeye başladılar. Güvenli bir tekne bağlama alanı bulunmaması nedeniyle birçok kadın balıkçı, muhtemel kazaların önüne geçebilmek için balıkçılığı bırakmak zorunda kaldığı açıklandı.

Akbük Su Ürünleri Balıkçılar Kooperatifi üyeleri, iskelelerin kaldırılmasının ardından denize açılmanın özellikle kış aylarında fırtına ve dalgalı havalarda daha tehlikeli hale geldiğini ifade etti. Balıkçılar, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi ve mesleklerini sürdürebilmeleri için Akbük Koyu'nda uygun bir alana, teknelerin güvenli şekilde bağlanabileceği ahşap bir iskelenin yeniden yapılmasını talep ediyor.

Akbük Su Ürünleri Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Erhan Uysal, eşlerinin de kendileri gibi balıkçı olduğunu belirterek, iskelelerin kaldırılmasının ardından önce kadınların balıkçılık mesleğini terk ettiğini, şimdi de bölgedeki 13 balıkçı teknesinin teknelerini satışa çıkarmaya hazırlandığını açıkladı. Uysal, "Biz burada 13 balıkçıyız. Bu 13 balıkçı aile balıkçısı olduğu için bizim eşlerimiz de balıkçılık yapıyor. Onlar şu anda bu işi yapamadıkları için, bazıları yaşlı, iskele olmadığı için botla bizim gibi çıkamıyorlar. Onlar da aile olarak mağdur. Üreticiyiz, üretmek istiyoruz, devletimize ekonomik olarak katkı vermek istiyoruz. Ama hava böyle kötü olduğu takdirde iskele de olmayınca teknelerimizi yavaş yavaş satışa çıkarıp bu işi bırakacak insanlarımız çok fazlalaşmaya başladı. Şu anda normalde 13 teknenin 10'u denizde olması lazım bu havada. Bir tekne var o da ben. Başka tekne yok. Üç ay önce, kendimiz yıktık iskeleleri. Yoksa cezai işlem uygulanacaktı. Onun için cezai işlem uygulanmaması için kendimiz yıktık. Ama yerine kesinlikle bir şey yapılmadı. Havanın durumunu görüyorsunuz. Gelirken tekne ile ne kadar zor dudumda kaldık. Ayrıca ben normalde eşimle balıkçılık yapıyorum. Kardeşimle gitmek durumunda kalıyorum. Onun ayrı bir teknesi var. Teknemizin birini çalıştırabiliyoruz. İkisini çalıştıramıyoruz şu durumda. Normalde ben bu havada olsaydım eşimle beraber. Bir buçuk yaşında da kızım var mecburen. Hani bu botla tekneyi onları çıkartıp geri indirmem mümkün değil. Onun için biz de burada yetkililerin bir yardımını bekliyoruz. Çok mağdur durumdayız. Topraklar bir yere küçük, bizim tekneye yetecek kadar bir iskele olur, barınak olur. Onlar devletimizin bilgisi dahilinde onlar nasıl uygun olacaksa, bize de mağdur etmeyecek şekilde, onlar da mağdur olmayacak şekilde bir iskele, barınak herhangi bir şey bizim talebimiz bu" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

