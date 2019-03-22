Göksu Deltası'nda Yangın
1 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan koruma altındaki Göksu Deltası'nda çıkan yangına, arazi şartları uygun olmadığı için müdahale edilemedi.
Mersin
'in Silifke
ilçesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan koruma altındaki Göksu
Deltası'nda çıkan yangına, arazi şartları uygun olmadığı için müdahale edilemedi. Türkiye
'deki 450 kuş türünden 328'nin görülebildiği, florasında 441 bitki türü barındıran Göksu Deltası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye gönderilen ekipler, arazinin bataklık olması dolayısıyla yangına müdahale edemedi.
Kendiliğinden sönmesi beklenen yangının çıkış nedeni araştırılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:50 Kaynak: AA
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