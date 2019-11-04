Son Dakika Haberleri: Göksu Nehri'ne atlayıp kayboldu
Son Dakika 3. Sayfa Göksu Nehri'ne atlayıp kayboldu

Göksu Nehri'ne atlayıp kayboldu

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde intihar amacıyla Göksu Nehri'ne atlayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Göksu Nehri'ne atlayıp kayboldu, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde intihar amacıyla Göksu Nehri'ne atlayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.


Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Atatürk Köprüsü'nden nehre atlayan E.Ş.'yi (38) arama çalışmalarına devam ediyor. Göksu Nehri'nin çamurlu akması nedeniyle ekipler arama çalışmalarını zor koşullarda yürütüyor.


E.Ş.'nin ailesinin ve yakınlarının ise Göksu Nehri kenarındaki meraklı bekleyişi devam ediyor.


Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Göksu Nehri kenarında bekleyen aileyi ziyaret etti. E.Ş.'nin ailesi ile görüşen Altunok, arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, bulunması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. - MERSİN

Göksu Nehri, Silifke, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:46 Kaynak: İHA
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