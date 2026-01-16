Göksun'da 4,0 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş Göksun ilçesi merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Göksun ilçesi merkezli saat 13.19'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin yerin 7,1 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi. Depremin hafif hissedildiği, olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ