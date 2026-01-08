Golazo Cup Türkiye Basın Lansmanı Yapıldı

SPOR ve sanat dünyasından isimleri yeşil sahada buluşturacak Golazo Cup Türkiye'nin basın lansmanı gerçekleştirildi. 8-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada; Danilo Zanna, Eypio, Emir Can İğrek ve Giray Altınok şampiyonluk kupasını kaldırmak için mücadele edecek.

Lansman, Türk futbolunun ve sanat camiasından birçok ismi bir araya getirdi. Katılımcılar arasında; Volkan Demirel, oyuncu Yalçın Hafızoğlu, eski futbolcular Hasan Kabze, Mario Jardel, Ali Bilgin ve Serkan Balcı'nın yanı sıra, Sibel Aytan ile içerik üreticisi Ataberk Doğan gibi isimler yer aldı.

Golazo Cup Türkiye, 8-11 Ocak tarihleri arasında Volskwagen Arena'da oynanacak.