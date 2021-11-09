Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, Gölbaşı Belediyesi kadın personellerinden oluşan heyetle Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Anıtkabir müze bölümünü gezen heyet, daha sonra mozoleye karanfil bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sunmak için burada olduklarını ifade etti.

Atatürk'ün Tük milleti için ifade ettiği manevi değeri anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini belirten Şimşek, "Türk milletinin vefalı evlatları olarak bugün buraya bir kez daha Ata'mızın aziz hatırasını anmaya geldik. Ülkemiz ve milletimiz adına bir kez daha Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.