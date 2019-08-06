Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesi'nin 'Sevgi Eli Mağazası' açıyor
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Gölbaşı Belediyesi'nin 'Sevgi Eli Mağazası' açıyor

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi maddi imkanı kısıtlı ve ihtiyaç sahibi bireylerin yararlanması için 'Sevgi Eli Mağazası' projesini hayata geçiriyor.

Gölbaşı Belediyesi'nin 'Sevgi Eli Mağazası' açıyor, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi maddi imkanı kısıtlı ve ihtiyaç sahibi bireylerin yararlanması için 'Sevgi Eli Mağazası' projesini hayata geçiriyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, sosyal belediyecilik anlayışıyla daha kaliteli hizmet edebilmek için adil, şeffaf ve insan odaklı projeler hazırlamaya devam ettiklerini söyledi.

Başkan Yıldırım, ilçedeki maddi imkanı kısıtlı ve ihtiyaç sahibi bireylerin yararlanması için "Sevgi Eli Mağazası" projesini hayata geçireceklerini belirterek, "Belediyemiz tarafından açılacak bu mağaza siz duyarlı hemşerilerimizin desteğiyle hayat bulacak. Evinizde giyilebilir ve kullanılabilir durumda olan kıyafetleri, beyaz eşyaları, ev eşyalarını, ayakkabıları ve oyuncakları mağazamıza bağışlayıp, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzünü güldürebilirsiniz. Mağazamızdan maddi durumu maddi imkanı kısıtlı ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımız faydalanabilir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
Gölbaşı Belediyesi, İskender Yıldırım, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:42 Kaynak: İHA
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