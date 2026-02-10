Gölbaşı\'nda Ava Giden Genç İçin Arama

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ava gitmek için evinden ayrılan ve haber alınamayan genç için arama çalışması başlattı.

Çelik köyünde yaşayan İbrahim Erdoğan (22), dün öğleden sonra ava gitmek için evinden ayrıldı.

Evine dönmeyen Erdoğan'ın yakınları, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Çelik köyü yakınlarında başlatılan arama çalışmalarına jandarma ve AFAD ekipleri katlııyor, köylüler de destek veriyor.