Gölbaşı'nda Çocuk Tiyatrosu Günleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gölbaşı'nda Çocuk Tiyatrosu Günleri Başladı

13.11.2025 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Belediyesi, ara tatil döneminde çocuklar için zengin bir etkinlik programı sundu. 'Çocuk Tiyatrosu Günleri' adı altında düzenlenen etkinlikler, 16 Kasım'a kadar ücretsiz tiyatro oyunları, animasyonlar ve daha fazlasını içeriyor.

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, ara tatil döneminde çocukları eğlendirirken hayal dünyalarını geliştirecek zengin bir etkinlik programı hazırladı. Tiyatro oyunları, animasyonlar, sihirbazlık, kukla ve bubble şov gösterilerinin yer aldığı "Çocuk Tiyatrosu Günleri" kapsamında etkinlikler, 16 Kasım'a kadar ücretsiz olarak devam edecek.

Gölbaşı Belediyesi, ara tatilde çocuklar için eğlenceli ve öğretici etkinlikler hazırladı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın talimatıyla düzenlenen "Çocuk Tiyatrosu Günleri" kapsamında çocuklar tiyatro oyunları, animasyonlar, sihirbazlık, kukla ve bubble şov ile keyifli bir tatil geçiriyor.

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde renkli karakterler, sürpriz gösteriler ve bol kahkahalı anlar çocukları bekliyor. Etkinlikler 16 Kasım'a kadar her gün farklı bir gösteriyle devam edecek.

Program kapsamında bugün Uykucu Çomar, 14 Kasım'da Afacan'ın Maceraları, 15 Kasım'da Bıp Bıp Robot ve 16 Kasım'da Karagöz-Hacivat tiyatro oyunları sahnelenecek.

Çocukların tatillerini en güzel şekilde değerlendirmeleri için özel bir program hazırladıklarını belirten Odabaşı, şunları söyledi:

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz"

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Ara tatilde çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de kültürle, sanatla iç içe vakit geçirmesini istedik. Bu nedenle Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımız için dopdolu bir program hazırladık. Tiyatrodan sihirbazlığa, kukla gösterilerinden bubble şova kadar birçok etkinlikle çocuklarımız hem eğlenecek hem de hayal dünyalarını zenginleştirecek. Amacımız, çocuklarımıza sadece bir tatil değil; aynı zamanda unutamayacakları bir deneyim sunmak. Ailelerimizin de bu etkinliklere katılarak çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesini arzu ediyoruz. Gölbaşı'nı kültürün, sanatın ve neşenin merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, ücretsiz kayıtlarını 'http://etkinlikler.ankaragolbasi.bel.tr' adresi üzerinden yapabilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda Çocuk Tiyatrosu Günleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu 20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı’nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti 845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti
Tuncay Şanlı Fenerbahçe’ye geri döndü İşte yeni görevi Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Emeklinin beklediği haber geldi Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

09:59
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
09:55
Muazzez Abacı’nın film gibi hayatı Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı
09:11
Muazzez Abacı’nın ardından yürek burkan sözler: Bir devir daha kapandı
Muazzez Abacı'nın ardından yürek burkan sözler: Bir devir daha kapandı
09:04
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!
07:54
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
07:06
Balıkesir beşik gibi Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 10:17:24. #7.13#
SON DAKİKA: Gölbaşı'nda Çocuk Tiyatrosu Günleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.