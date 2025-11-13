Gölbaşı'nda Çocuk Tiyatrosu Günleri Başladı

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, ara tatil döneminde çocukları eğlendirirken hayal dünyalarını geliştirecek zengin bir etkinlik programı hazırladı. Tiyatro oyunları, animasyonlar, sihirbazlık, kukla ve bubble şov gösterilerinin yer aldığı "Çocuk Tiyatrosu Günleri" kapsamında etkinlikler, 16 Kasım'a kadar ücretsiz olarak devam edecek.

Gölbaşı Belediyesi, ara tatilde çocuklar için eğlenceli ve öğretici etkinlikler hazırladı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın talimatıyla düzenlenen "Çocuk Tiyatrosu Günleri" kapsamında çocuklar tiyatro oyunları, animasyonlar, sihirbazlık, kukla ve bubble şov ile keyifli bir tatil geçiriyor.

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde renkli karakterler, sürpriz gösteriler ve bol kahkahalı anlar çocukları bekliyor. Etkinlikler 16 Kasım'a kadar her gün farklı bir gösteriyle devam edecek.

Program kapsamında bugün Uykucu Çomar, 14 Kasım'da Afacan'ın Maceraları, 15 Kasım'da Bıp Bıp Robot ve 16 Kasım'da Karagöz-Hacivat tiyatro oyunları sahnelenecek.

Çocukların tatillerini en güzel şekilde değerlendirmeleri için özel bir program hazırladıklarını belirten Odabaşı, şunları söyledi:

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz"

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Ara tatilde çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de kültürle, sanatla iç içe vakit geçirmesini istedik. Bu nedenle Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımız için dopdolu bir program hazırladık. Tiyatrodan sihirbazlığa, kukla gösterilerinden bubble şova kadar birçok etkinlikle çocuklarımız hem eğlenecek hem de hayal dünyalarını zenginleştirecek. Amacımız, çocuklarımıza sadece bir tatil değil; aynı zamanda unutamayacakları bir deneyim sunmak. Ailelerimizin de bu etkinliklere katılarak çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesini arzu ediyoruz. Gölbaşı'nı kültürün, sanatın ve neşenin merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, ücretsiz kayıtlarını 'http://etkinlikler.ankaragolbasi.bel.tr' adresi üzerinden yapabilecek.