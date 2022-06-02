Gölbaşı'nda işletme sahiplerine "Çevre Bilinci" semineri verildi

Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, Mogan Gölü çevresinde işletmeleri bulunan esnaflara, "Çevre Bilinci" semineri verildi.

Mogan Turizm Otelcilik Uygulama Okulu'nda düzenlenen programda, Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre İzinleri Şube Müdürü Ebru Dilber Çakır, tarafından katılımcılara, "Çevre Bilinci" konusunda eğitim verildi.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, programda, Mogan ve Eymir göllerinin temizliğinden bütün vatandaşların sorumlu olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Biz işletmelerimizde oluşturduğumuz duyarlılığı gelen vatandaşlara da aktarabilirsek o zaman çok daha büyük bir katma değer olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığımızın çok önemli bir çalışması oldu. Mogan Gölü Dip Çamur Temizlemesi Projesinde 6,5 milyon metreküpe yakın bir malzeme çıktı. Bunun da hepimiz konforunu yaşadık. Burada bizlere düşen bunun devamlılığını sağlamak ve el birliği ile çalışmaktır."

Program sonunda eğitim alan işletmecilere Kaymakam Bilgihan, Gölbaşı Belediyesi Başkan Vekili Alper Cebeci ve Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu tarafından sertifikaları verildi.