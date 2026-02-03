Gölbaşı\'nda Yağış İncelemesi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün gece etkili olan yoğun yağışın ardından Kaymakam Kadir Algın, köylerde ve yapımı devam eden köy evlerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Algın, sahada gerçekleştirdiği ziyaretlerde mevcut durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Özellikle yağıştan etkilenen bölgelerde yapılan değerlendirmelerle, vatandaşların ihtiyaçlarının hızlıca karşılanması ve devam eden projelerin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması hedefleniyor. İncelemeler sırasında köylerde yaşayan vatandaşlarla da görüşen Kaymakam Algın, devletin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı. Yapımı süren köy evlerinde ise çalışmaların son durumu yerinde incelendi.

Yoğun yağış sonrası yapılan bu ziyaretin, hem vatandaşların sorunlarının çözümüne katkı sağlaması hem de devam eden projelerin sağlıklı şekilde ilerlemesi açısından önem taşıdığı belirtildi. - ADIYAMAN