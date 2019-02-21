Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı Fırat Çakıroğlu'nu Unutmadı

Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı Fırat Çakıroğlu'nu Unutmadı

1 saat önce

Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı, 2015 yılında Ege Üniversitesinde öğrenciler arasında çıkan tartışmada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu ölümünün 4. yılında andı.

Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı Fırat Çakıroğlu'nu Unutmadı, System.String[]
Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı, 2015 yılında Ege Üniversitesinde öğrenciler arasında çıkan tartışmada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu ölümünün 4. yılında andı.

Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından düzenlenen anma etkinliğinde MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, Cumhur İttifakı MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Dinçer, Seğmenler ekibi ve çok sayıda ülkücü gençlik katıldı. Gazi Üniversitesinden başlayan anma yürüyüşünde onlarca ülkücü Fırat Çakıroğlu adına slogan attı. Anma yürüyüşü Gölbaşı'nda Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adını taşıyan parkta son bulurken, burada Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Dinçer açıklama yaptı.

Dinçer, açıklamasında Fırat Çakıroğlu'nun davası uğruna şehit edildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün 4 yıl önce sonsuzluğa uğurlamış olduğumuz ülkü kervanının son şehidi olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz için toplanmış bulunmaktayız. Şehidimiz 24 yıllık kısacık ömrünü canından aziz bildiği vatanı, milleti ve davası için mücadele ederek geçirmiştir. Ülkü Ocakları içerisinde bulunduğu çeşitli görevlerin ardından Ege Üniversitesi Başkanlığı görevini sürdürürken, 20 Şubat 2015'te üniversitede PKK'lı hainlerin alçakça saldırısı sonucu şehit düşmüştür. Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu, davası uğruna vermiş olduğu bu mücadele neticesinde tarih okurken tarih yazmış ve destanlara sığmayacak kadar şerefli bir ömrü davasına vakfetmiştir. Şehidimizin üstlenmiş olduğu bu dava uğrunda mücadele eden milyonlarca insan olduğu müddetçe davamız yaşayacaktır ve biz Ülkü Ocaklılar olduğu müddetçe bu dava ölümsüzdür. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

Ege, Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Güncel
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